韓国完成車５社の１０月販売　６７．２万台で６カ月ぶりの減少

【ソウル聯合ニュース】現代自動車、起亜、韓国ＧＭ、ルノーコリア自動車、ＫＧモビリティーの韓国完成車メーカー５社が３日発表した資料によると、５社の１０月の世界販売台数は前年同月比６．０％減の６７万２００５台だった。５社の世界販売台数は４月から増加が続いていたが、６カ月ぶりの減少となった。１０月は秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の連休で生産台数が減少したことが影響したとみられる。

５社の１０月の国内販売台数は１０万２７０７台で同１７．３％減少した。５社すべて減少となり、現代は１７．１％、起亜は１３．１％、韓国ＧＭは３９．５％、ルノーコリアは４０．４％、ＫＧモビリティーは２１．５％それぞれ減少した。

国内販売台数が最も多かった車種は起亜の多目的スポーツ車（ＳＵＶ）「ソレント」（６７８８台）だった。現代のセダン「アバンテ」（６０１４台）、現代のセダン「グレンジャー」（５０７４台）、現代の多目的レジャー車（ＲＶ）「サンタフェ」（４，８６１台）と続いた。

海外販売は起亜を除く４社が減少し、３．６％減の５６万９２９８台だった。

メーカー別にみると現代の世界販売台数は６．９％減の３５万１７５３台だった。国内販売は１７．１％減の５万３８２２台、海外販売は４．８％減の２９万７９３１台だった。

起亜は国内が１３．１％減の４万３４４台、海外が２．１％増の２２万３５６０台で、全体では０．５％減の２６万３９０４台だった。

韓国ＧＭの世界販売台数は２０．８％減の３万９６３０台だった。海外は２０．０％減の３万８４３６台、国内は２９．５％減の１１９４台だった。

米国の自動車関税の影響を大きく受けた韓国ＧＭの海外販売は９月に前年同月比３９．２％減少したが、１０月は減少幅が縮小した。今回の韓米首脳会談を機に両国の関税交渉の詳細について合意したことで、米国が韓国製自動車に課す関税が２５％から１５％に引き下げられる予定で、同社の関係者は「見通しは悪くない」と伝えた。

ＫＧモビリティーの世界販売台数は２．９％増の９５１７台で、５社のうち唯一増加した。国内は２１．５％減の３５３７台、海外は２６．１％増の５９８０台だった。

ルノーコリアの世界販売台数は４２．２％減の７２０１台で５社のうち、最も少なかった。海外販売が３３９１台で４４．１％減少したことが影響した。