北朝鮮　韓中首脳会談・米国防長官の板門店訪問前にロケット砲発射＝韓国軍

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮軍が韓国で韓中首脳会談が開かれた１日と韓米の国防相が南北軍事境界線にある板門店の共同警備区域（ＪＳＡ）を訪問した３日に放射砲（多連装ロケット砲）を発射していたことが４日、明らかになった。

韓国軍合同参謀本部によると、北朝鮮が１日午後３時ごろと３日午後４時ごろ、朝鮮半島西側の黄海上に向けてそれぞれ約１０発のロケット砲を発射したことを確認した。軍当局は韓国首都圏を標的とする２４０ミリ級の長距離ロケット砲と推定している。

１日の発射時間は李在明（イ・ジェミョン）大統領が南東部・慶州で習近平国家主席を出迎える約３０分前だった。３日は米国のヘグセス国防長官が在韓米軍のヘリコプター「ブラックホーク」に搭乗しＪＳＡ南方にある在韓米軍基地、キャンプ・ボニファスに到着する約３０分前だ。

国連安全保障理事会が禁じている弾道ミサイルではないが、北朝鮮がロケット砲を使った武力示威を行った可能性がある。

合同参謀本部は「（ロケット砲の）詳細は韓米の情報当局が分析中」だとして、「軍は強固な韓米連合防衛体制の下、北朝鮮のさまざまな動向を注視しつつ、いかなる挑発にも圧倒的に対応できる能力と態勢を維持している」と強調した。