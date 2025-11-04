韓国警察庁長職務代行「李真淑の逮捕状請求を大統領室に直接報告」

兪在成（ユ・ジェソン）警察庁長職務代行が李真淑（イ・ジンスク）前放送通信委員長の逮捕状を請求したことに関連し、当初は大統領室に直接報告したと説明したが、その後「（報告ではなく）警察の内部ネットワークで通知した」と訂正した。

【写真】「李在明がやれと言ったのか？」 逮捕された李真淑氏が手錠を見せながら問い掛ける様子

兪職務代行は10月30日午前、韓国国会で行われた国政監査で李真淑前放送通信委員長の逮捕状請求に関連し、「大統領室に書面で直接報告したと聞いている」とした上で、行政安全部長官には報告しなかったとした。尹昊重（ユン・ホジュン）行政安全部長官も報告を受けていない」と説明した。兪職務代行は「憲法と政府組織法上の重要事項は大統領に報告できる」と述べた。

報告時期について、兪職務代行は「1回目と2回目の（逮捕状請求）棄却当時には報告せず、3回目の（請求による）逮捕情報交付の際だけ大統領室に報告した」と答弁した。しかし、兪職務代行はその後、「（担当課長に）正確に確認したが、警察の内部ネットワークのメールで通知した」と訂正し、「重要な治安に関する状況なので通知した」と説明した。「電話で報告したか」という質問には「していない」と答えた。

一方、野党は警察が個別の捜査事案を大統領室に直接報告したことは捜査の独立性を明らかに侵害するものだと指摘した。朱豪英（チュ・ホヨン）国会議員（国民の力）は「これは捜査権の独立ではなく、検察から捜査権が独立したことで、大統領室に（情報を）ささげるものだ」と話した。

韓秉道（ハン・ビョンド）国会議員（共に民主党）は「警察庁は重要事件が発生すると大統領室に報告することになっている。これは大統領秘書室の運営などに関する規定に明示された業務だ」と反論した。

尹長官は「個別の捜査進行状況は警察庁長の職務でもない。国家捜査本部で必要だと認められる場合には報告できるのではないかと思う」と述べた。

政府組織法第37条5項によると、警察庁は治安に関する事務を担うため、行政安全部長官の下に置くとされている。原則的には警察庁は行政安全部長官を通じ、大統領室に重要事案を報告するにことになる。

これに先立ち、李前委員長は10月2日、公職選挙法違反などの疑いで逮捕され、2日後に裁判所の判断で釈放された。李前委員長は釈放後、「法務部はもちろん大統領室にまで報告が行われたはずだ。今回の逮捕は大統領室と民主党、検察・警察の合作だ」などと主張した。

キム・ドヨン記者