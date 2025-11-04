韓国国防相「核兵器の開発はあり得ない」　非核化は「揺るぎのない約束」

【ソウル聯合ニュース】韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官と米国のヘグセス国防長官は４日、ソウルで定例安保協議（ＳＣＭ）を開いた。安氏はＳＣＭ後の共同記者会見で、「韓国で核兵器の開発はあり得ない」と強調した。

安氏は「韓国は核拡散防止条約（ＮＰＴ）に加盟している国で、本質的に核を保有できない」として、「朝鮮半島の非核化は揺るぎのない約束」と従来の立場を改めて示した。

米国の戦術核兵器が再び朝鮮半島に配備されることを望むかどうかについては、「核を保有できないため、米国の核と韓国の通常兵器、核・通常戦力統合（ＣＮＩ）体制が構築された」と答えた。

ＳＣＭに出席するため就任後初めて韓国を訪問したヘグセス氏に関しては、「強力かつ効率的な軍隊をつくるため、大胆な改革を進めていることを高く評価する」とし、「強化された抑止力が朝鮮半島や域内の平和と安定に重大な寄与をすると確信している」と述べた。そのうえで、「改めて強固な韓米軍事同盟や連合防衛体制を確認した」として、「相互信頼と協力に基づき、急変する安全保障環境や脅威に対応し、未来志向で互恵的な同盟発展に向けた国防分野の協力策を導き出すため、多くの議論を行った」と説明した。

ＳＣＭは韓国と米国の主な軍事政策を協議・調整する国防分野の最高協議会で、今年は米軍主導の韓米連合軍が持つ有事作戦統制権の韓国への移管や韓国の国防費増額などが議論されたようだ。ＳＣＭ後に共同声明を発表するが、今年は両国が詰めの協議を行っている安全保障・関税分野のファクトシート（説明資料）の発表後に公表する。