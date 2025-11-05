国民の力・秋慶鎬議員が不逮捕特権を放棄…内乱特検が勾留状請求

保守系野党「国民の力」の秋慶鎬（チュ・ギョンホ）議員は4日、「私は韓国国民に不逮捕特権放棄の約束をした。今回も私はその約束を守る」と語った。尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱・外患容疑を捜査している特別検察官（特検）は今月3日、非常戒厳当時「国民の力」の院内代表を務めていた秋議員に対する勾留状を裁判所に請求した。

【表】秋慶鎬議員「戒厳解除票決妨害」疑惑の争点

秋議員は4日、韓国国会で取材に応じ「不逮捕特権の陰に隠れず、（裁判所の拘束令状実質審査に）堂々と臨むつもりだと申し上げる」としつつこのように表明した。

秋議員は現役議員なので、会期中は国会の同意なしに逮捕・拘禁されないという不逮捕特権の適用を受ける。ただし不逮捕特権は憲法条項なので、秋議員は今後国会で身上発言を通して逮捕同意案通過を同僚議員に要請するものとみられる。

内乱特検によると、秋議員は昨年12月の非常戒厳宣布に際して、当時の尹錫悦大統領側の要請を受け、党議員総会の場所を何度も変更するという手法で他の議員たちの戒厳解除票決参加を妨害した疑いが持たれている。

これに対し秋議員は4日、「（内乱特検が請求した）勾留状の内容に関しては幾つもの無理な内容が、多く含まれていると考えている」「今後、機会があるときに申し上げる」と語った。その上で「（内乱特検の勾留状請求は）多分に政治的アプローチ」だとし「（進歩〈革新〉系与党の）共に民主党の注文による捜査結果をつくるために、注文に合わせる作業をしたのではないかという疑いを強く持っている」と付け加えた。

なお国民の力は、秋議員に対する内乱特検の勾留状請求に抗議するという観点から、3日に行われた李在明（イ・ジェミョン）大統領の国会施政方針演説をボイコットした。

イ・セヨン記者