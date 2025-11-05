ＮＡＶＥＲの営業益８．６％増で過去最高　ＡＩ高度化が効果＝７～９月期

【ソウル聯合ニュース】韓国インターネットサービス大手のＮＡＶＥＲ（ネイバー）が５日に発表した７～９月期の連結決算（速報値）によると、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比８．６％増の５７０６億ウォン（約６０８億円）で過去最高を記録した。売上高は同１５．６％増の３兆１３８１億ウォン、当期純利益は同３８．６％増の７３４７億ウォン。

事業部門別の売上高は▼サーチプラットフォーム１兆６０２億ウォン▼コマース９８５５億ウォン▼フィンテック（金融とＩＴの融合）４３３１億ウォン▼コンテンツ５０９３億ウォン▼エンタープライズ１５００億ウォン。

ＮＡＶＥＲは、サービスと人工知能（ＡＩ）を融合させた「オンサービスＡＩ」戦略が実質的効果を上げ、好業績につながったと評価した。

同社は独自の生成ＡＩ「ＨｙｐｅｒＣＬＯＶＡ Ｘ（ハイパークローバエックス）」を検索やショッピングなどの主要サービスに順次導入し、領域を拡大している。

崔秀姸（チェ・スヨン）最高経営責任者（ＣＥＯ）は「オンサービスＡＩの方向性の下、サービスと事業全般のＡＩ基盤高度化に集中した結果、ビジネスチャンスの拡大と収益創出につながる成長を確認することができた」として、「より広い分野にＡＩ融合を拡大する」と説明した。