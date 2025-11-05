嫌疑なし「金正淑夫人衣装代疑惑」　検察捜査指揮権の必要性を示した警察のずさん捜査【11月5日付社説】

韓国の検察が文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の配偶者・金正淑（キム・ジョンスク）夫人の「衣装代疑惑」について、警察に再捜査を要請した。この疑惑は、文元大統領の大統領在任時、金正淑夫人が数億ウォン（数千万円）相当の洋服など約80着を購入する際、国家予算である大統領府の特殊活動費を使ったという疑惑だ。2022年に市民団体の告発により捜査が始まったが、3年以上もこれといった進展がなかった。ところが、現政権が発足した後、警察が「証拠不十分」として嫌疑なしとの結論を下した。

【表】警察が確保した金正淑夫人衣装代「官封券」決裁資料

検察の再捜査要請は、検察捜査指揮権廃止以降の補完策だ。警察が容疑なしと判断して検察不送致となった事件に対しては、今回のように再捜査を要請することができる。警察はこれに従わなければならない。

今回の事件の捜査過程は、与党・共に民主党の強硬派が推し進めている通りに検察の捜査権が完全に廃止された場合に起こるさまざまなケースを示している。金正淑夫人側が衣装代を支払う時に使った「官封券」（造幣公社による帯封が付いたままの新札）の束、金正淑夫人の衣類購入リスト、店の端末機の写真など、同事件の疑惑を裏付ける状況がこれまでメディアによって報道されてきた。しかし、警察は捜査に着手してから3年5カ月間、大統領記録館の家宅捜索をしただけで、金正淑夫人に対する口座家宅捜索や召喚調査をしなかったという。そうしたうちに政権が変わるや、「証拠不足」だとして嫌疑なしとの結論を下したのだ。検察に再捜査要請の権限さえなかったら、同事件はずさんな捜査で既に終結していただろう。

検察総長（検事総長に相当）と所属上級者の指揮・監督を受ける検察とは異なり、警察は国家捜査本部長の指揮・監督を受けるのみだ。検察総長に対しては法務長官の指揮・監督権があるが、警察に対しては行政安全長官の指揮・監督権がない。このような状況で、検察の補完捜査権さえも廃止されれば、警察のずさんな捜査を阻むすべはない。警察が野党関係者に対して行き過ぎた捜査をしても、これを阻止する方法もない。

共に民主党は、検察庁廃止と重大犯罪捜査庁の新設により、検察の直接捜査をすべて廃止した。ならば、警察と重大犯罪捜査庁の捜査に対する検察の最小限のけん制権限は維持させるのが司法の道理だろう。