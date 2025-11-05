尹前大統領妻　高級バッグ授受を初めて認める＝対価性は否認

【ソウル聯合ニュース】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から高級ブランドバッグとダイヤモンドのネックレスを受け取る見返りに教団の事業で便宜を図ったとして、あっせん収賄罪などに問われている韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏の弁護団は５日、報道機関に対し、「（知り合いの呪術師）チョン・ソンベ氏から２回、バッグを贈られたことを認める」と明らかにした。金氏側がバッグを受け取ったことを認めたのは初めて。

ただ、弁護団は「統一教会との共謀、いかなる形の請託、見返りもなかった」とし、「ネックレスを受け取ったことも否認する」と述べた。

８月２９日に起訴された金氏は特別検察官チームの取り調べに対し、バッグなどを受け取っていないと主張してきた。

特別検察官チームは統一教会の元幹部がチョン氏に教団の事業に対する政府の支援を要請し、２０２２年４月に８００万ウォン（約８５万円）相当のシャネルのバッグを、同７月に約６２００万ウォンのネックレスと１２００万ウォン相当のシャネルのバッグを渡したとみている。

金氏の弁護団は「最初は断ったが、チョン氏の説得で断り切れなかった」とし、「過ちを痛感している。プレゼントは使用せず、すでに全部チョン氏に返還した」と主張した。また、「公職者の配偶者として慎重であるべきだったにもかかわらず、不適切な行動で国民に失望を与えてしまったことを深く反省している」と謝罪の意を示した。

金氏が立場を変えたのは、チョン氏が先月１５日の初公判で供述を覆したためとみられる。チョン氏は公判で元幹部から受け取ったバッグなどを金氏の側近に渡したことを認めた。