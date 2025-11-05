「韓国では生きられない」　世界最高IQ記録保持者キム・ヨンフン氏（36）が米国に亡命申請

世界で最も高い知能指数（IQ）を持っているとされているキム・ヨンフン氏（36）が米国に亡命を申請すると語った。

キム・ヨンフン氏は先月30日、交流サイト（SNS）「X（旧ツイッター）」の自身のアカウントに長さ1分35秒の動画を掲載した。この動画のキム・ヨンフン氏は英語で「キリスト教徒であり、世界最高IQ記録保持者として、私は米国に亡命を申請する」と言った。

その上で、「聖書の真理を抑圧し、祖先が守ろうと闘ってきた自由を裏切る親北朝鮮左派政権が支配する韓国にこれ以上とどまることはできない」「今日の韓国政府は愛国者を処罰し、共産主義者たちを称賛している」「真理は犯罪になり、信仰は標的になった」「私は悪に屈しない。信仰が迫害されず、保護される米国に避難先を求める」と述べた。

キム・ヨンフン氏は別の投稿でも「もはや韓国は存在しない。ただ北朝鮮が存在するのみだ。韓国政府が親北朝鮮政府になったからだ」「私は政治的・宗教的迫害を理由にドナルド・トランプ政権に亡命を申請した最初の韓国人だ」と英語で書いた。

キム・ヨンフン氏は現在、北米神学校協会（ATS）の認可を受けた米国の神学校の神学修士課程に在学中だという。同氏が言及した「宗教的迫害」とは、釜山世界路教会の孫賢宝（ソン・ヒョンボ）牧師が今年9月に拘束・起訴された件を指しているものと推定される。孫賢宝牧師は韓国大統領選挙前の今年5月から6月にかけて、同教会の祈とう会や日曜礼拝などで信徒たちを対象に特定候補を支持するなど違法な選挙運動をした疑いが持たれている。

キム・ヨンフン氏は「韓国記録院や世界マインドスポーツ委員会（WMSC）などでIQ最高記録保持者に認定された」と韓国メディアで何度も報道されている人物だ。WMSCは昨年、ホームページに「韓国人キム・ヨンフン（Young Hoon Kim）が7月の世界記憶力選手権（World Memory Championships）でIQ 276を記録した」と掲載した。韓国記録院によると、キム・ヨンフン氏は2018年12月にウェクスラー知能検査で満点（160点）を、2022年2月にはウェクスラー標準偏差高知能検査でも満点（204点）を出したとのことだ。

