脱走した実験用サルを銃で撃ち殺した米国人女性「母親ならみんなそうしたはず」　／ミシシッピ州

米ミシシッピ州の高速道路でトラックが横転し、ウイルスを拡散させる可能性がある実験用サル数匹が脱走した問題で、近隣住宅地で子どもの安全を懸念した女性がサルを銃で撃ち、サルが死んでいたことが分かった。AP通信が4日に報道した。

報道によると、同州ジャスパー郡ハイデルバーグに住む女性ジェシカ・ボンド・ファーガソンさんが2日午前、自宅の庭でサル1匹を発見し、撃ち殺したとのことだ。

ファーガソンさんは「庭でサルが走り回っているようだ」という息子の言葉を聞いて銃を持って行き、約18メートル先に立っていたサルを発見して銃で撃った。

ファーガソンさんは「逃げたサルたちが感染させる可能性のある病気に関して、住民たちが警告を受けていたため射殺した。他の母親たちも子どもたちを守るために同じことをしただろう」と語った。ファーガソンさんには4歳から16歳まで5人の子どもがいる。

射殺されたサルはルイジアナ州ニューオーリンズのテュレーン大学国立生物医学研究センター所属の実験用動物で、先月28日にトラックに乗せられて移送されていた際、交通事故が発生して車外に逃げていた。

この時、トラックにはサルが21匹いたが、このうち3匹が脱走したという。当局は「1匹を除きすべて死んだ」と発表していた。

当局と大学は、サルが保菌しているかどうかを巡って異なる見解を示し、周囲の不安が高まっていた。

現地の保安官事務所は「脱走したサルはC型肝炎などに感染しており、接触した場合、健康上の危険にさらされる可能性がある」と警告したが、大学側は「トラックで移送されていたサルはすべて最近の検診で病原菌を持っていないと診断された」と反論していた。

キム・ジャア記者