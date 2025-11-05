「公用ジェット機を私的利用」と報じられた米FBIパテル長官、航空部門担当者を解任

米連邦捜査局（FBI）の長官が、恋人とデートするためにFBIの公用ジェット機を私的に利用したとの疑惑が浮上した。

ブルームバーグ傘下の法律専門メディア「ブルームバーグ・ロー（Bloomberg Law）」は2日（現地時間）、同局の航空部門を監督するスティーブン・パーマー氏が解任されたと報じた。今回の措置は、キャッシュ・パテルFBI長官（45）が公用のジェット機を不適切に使用した疑惑が浮上し、現地メディアから批判される中で取られたものだ。

【写真】キャッシュ・パテルFBI長官（45）と交際相手の歌手アレクシス・ウィルキンズさん（26）

米司法省に登録されているこの航空機は、先月25日にバージニア州の空港を出発し、ペンシルベニア州ステートカレッジを経てテネシー州ナッシュビルに向かっていたことが確認された。ステートカレッジではプロレスの試合が開催されており、パテル長官の恋人でカントリー歌手のアレクシス・ウィルキンズさん（26）が国家を斉唱した。ウィルキンズさんは自身のX（旧ツイッター）に、パテル長官とのツーショット写真を投稿していた。

ジェット機の最終目的地だったナッシュビルは、ウィルキンズさんが居住する都市で、カントリーミュージックの聖地としても知られている。飛行ルートはもともとフライト追跡サイト「フライトアウェアー」で公開されていたが、波紋が拡大すると追跡情報が遮断された。

現地報道によると、パテル長官は批判報道に激怒し、その後パーマー氏は自身が辞任するか解任される可能性があると周囲に漏らしていたという。今回の解任はパテル長官が自ら決めたもので、FBI内部では組織の専門性を弱体化させたとの批判が出ている。

パーマー氏は1998年にFBIに入局した勤続27年のベテランで、FBIの重大事件対応組織（CIRG）を率いてきた。CIRGは人質の救出、テロ対応、大規模イベントのセキュリティー対応、特殊戦術作戦などを担当する重要な組織だ。パテル長官は今年2月、トランプ大統領に信任されてFBIトップに就任した人物で、パーマー氏を含めてCIRGの幹部3人を相次いで更迭した。

パテル長官は2日、自身のXに声明をアップし「根拠のないうわさや、無知なインターネットの無政府主義者たちから聞こえてくる雑音に惑わされることはない」と主張した。

ピョン・ジヒ記者