慶州の再発見【萬物相】　APEC　2025

1980－90年代、慶尚北道慶州市は修学旅行の聖地だった。仏国寺や石窟庵、瞻星台や大陵苑を巡り、集合写真を撮った。同じ旅館の部屋で身を縮めながら30－40人ずつ寝て、清潔さを疑わせる布団にぶつぶつ文句を言いながらも、友情と解放感を満喫できる時間でもあった。先生の目を逃れて、昔懐かしの歌手・玄仁（ヒョン・イン）のヒット曲『新羅の月夜』を合唱し、千年古都の息吹を満喫したあのころのことは、今も鮮明に覚えている。

【写真】習近平主席と中国代表団に贈呈された慶州の銘菓「皇南パン」

今の高校生たちは修学旅行で慶州に行かない。修学旅行そのものが減っており、行くにしても海外の場合が多い。最近の若い世代にとって慶州は歴史ではなく、別の意味で話題の場所になっている。普門観光団地前のテーマパークにあるアトラクション「ドラケン」は「人生のジェットコースター」と呼ばれている。高さ63メートルまで登って5秒間停止した後、確度90度で墜落する。まれに見るほどの目まぐるしい垂直落下だ。キャッチフレーズは「千年古墳を見下ろしながら経験する最強のスリル」だ。

1000年前の統一新羅の首都ソラボル（徐羅伐）は驚くべき都市だった。新羅の郷歌（韓国固有の詩歌）の権威者である国語学者・梁柱東（ヤン・ジュドン）先生は「ソウル（韓国語で首都の意）」という言葉も『ソラボル』から来ている」と言った。「ソラボル→ショブル→ソウル」への音韻変化と、「新しい土地」「頭になる土地」などの意味を提示した。高麗時代の僧侶・一然が編さんした歴史書「三国遺事」には、全盛期のソラボルには17万8936戸が暮らしていたという記録がある。4人世帯で計算すれば人口70万人で、唐の首都・長安に匹敵する数字だ。「35軒の金入宅（金をかぶせた家）」「塔が雁のように並んでおり、寺は星のようにたくさん」という一節もある。

日本による植民地支配時代と韓国戦争（朝鮮戦争）を経て、放置されたままとなっていた慶州を再整備したのは朴正熙（パク・チョンヒ）元大統領だ。1970年代初め、慶州観光総合開発10カ年計画を樹立し、力強く推進した。単なる文化財の保存にとどまらず、国際的な文化観光都市を作るという目標だった。当時の再開発指針の一部には「雄大・燦爛（さんらん）・精巧・闊達（かったつ）・余裕・優雅などの感がよみがえるように…」とある。天馬塚や雁鴨池といった主な史跡の大々的な発掘・復元が行われたのもこの時期だった。

アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席した世界の首脳たちは慶州を称賛して帰っていった。慶州が韓国の古都にとどまらず、グローバルな歴史文化観光都市になるのも夢ではない。トランプ米大統領に贈られた金冠レプリカの実物が展示されている国立慶州博物館には、入場者が午前4時から行列したという。約2000人が順番待ちの番号札を受け取って待ったが、番号札の発行そのものが開館以来、初めてだそうだ。習近平中国国家主席が称賛した皇南パンは、本店の待ち時間だけで2時間を超えた。1000年の遺産と最新トレンドが結びつき、新旧が調和する慶州の目覚ましい再飛躍に期待する。

魚秀雄（オ・スウン）論説委員