「航空おばさん募集」　中国LCC春秋航空CA採用広告が物議

【NEWSIS】中国の格安航空会社（LCC）が、既婚女性や子どものいる女性を対象とした採用広告を出し、波紋を呼んでいる。

【写真】中国LCC春秋航空は「航空おばさん」CAを募集すると発表した

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが2日、報じた。それによると、中国のLCC春秋航空は10月22日、「航空おばさん」という名称で25－40歳の既婚または子持ちの女性客室乗務員（CA）を募集すると発表した。

応募資格は身長162－174センチ、学歴は学士（大卒）以上となっている。

春秋航空側は今回の採用について「既婚の女性乗務員は人生経験が豊富で共感能力があるため、子どもや高齢の乗客に対して、より優れた対応ができる」と説明した。

中国国内の航空各社は通常、18－25歳の未婚女性を中心に採用しているため、今回の募集広告は異例だとして注目を集めた。

しかし、「航空おばさん」という名称が公開されると、中国本土のSNS（交流サイト）では「女性の婚姻状態や年齢を強調した表現だ」として、不適切だとの批判が起きた。

一部のネットユーザーは「家庭内での役割を連想させる名称だ」として、性差別的な認識を反映していると指摘した。

波紋が拡大すると、春秋航空側は「未婚の応募者と区別するための名称だ」として「業務・給与・経歴は他のCAと同じ。不快感を与える意図は全くない」と釈明した。

一方、中国メディアによると、春秋航空は現在、88人の「航空おばさん」CAを雇用しており、そのうち74％はすでに管理職に転換しているという。

カン・セフン記者