原潜の名称に「核」の文字使わず　平和的利用に焦点＝韓国国防相

【ソウル聯合ニュース】韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官は５日、国会国防委員会の会議に出席し、政府が導入を決めた原子力を動力とする潜水艦の名称を「原子力推進潜水艦（原潜）」とする方針を示した。韓国では原潜を「核推進潜水艦（核潜）」と呼ぶことも多い。

安氏は与党「共に民主党」議員の質問に対し「核潜とすると核爆弾を搭載したと連想され、国際社会で問題提起される可能性がある」とし、平和的利用にフォーカスを合わせるため名称を変更すると説明した。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、先月２９日に開かれた韓米首脳会談でトランプ米大統領に原潜への燃料供給を認めるよう要請。トランプ氏は翌日、原潜の建造を承認したと表明した。

安氏は、原潜の建造を韓国のハンファグループが買収した米フィラデルフィアのフィリー造船所で行うのかという質問には、「その部分までは（米国との）交渉で出てきたわけではない」と述べた。

また、米議会の同意を得なければならないことなど原潜事業の今後を心配する声には「トランプ大統領が確実なリーダーシップで主導的に推進した事項であり、大枠で問題はないとみている」と強調した。

安氏は、原潜関連の費用が来年度予算に編成されていないとの指摘には「両国間で調整し、協議する問題が多く、来年の予算に計上するには相当限定的な要素がある」と述べた。