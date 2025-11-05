韓国　きょうのニュース（１１月５日）

◇総合株価指数が２．８５％安 一時６％超の下落

５日の韓国株式市場で、総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は２日続落した。終値は前日比１１７．３２ポイント（２．８５％）安の４００４．４２。下落幅は８月１日（１２６．０３ポイント）以来約３カ月ぶりの大きさとなった。一時は６％以上の下落となる３８６７．８１まで下げたが、その後下げ幅を縮めて終値は４０００台を回復した。

◇国防相 原潜は「国内建造が妥当」

安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官は国会国防委員会に出席し、政府が導入を決めた原子力潜水艦を国内で建造すべきではないかとの与党「共に民主党」議員の質問に対し、「わが国が３０年以上技術を蓄積し研究を行ってきたため、（国内で建造するのが）妥当と考える」との見解を示した。

◇尹前大統領の妻 高級バッグ授受を初めて認める

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から高級ブランドバッグとダイヤモンドのネックレスを受け取る見返りに教団の事業で便宜を図ったとして、あっせん収賄罪などに問われている尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏の弁護団は報道機関に対し、「（知り合いの呪術師）チョン・ソンベ氏から２回、バッグを贈られたことを認める」と明らかにした。金氏側がバッグを受け取ったことを認めたのは初めて。ただ、弁護団は「統一教会との共謀、いかなる形の請託、見返りもなかった」とし、「ネックレスを受け取ったことも否認する」と述べた。

◇日本人観光客はねた男「申し訳ありません」 逮捕状審査に出席

ソウル都心で日本人観光客の母娘がはねられ、母親が死亡した事故で、飲酒運転と危険運転致死傷の容疑で現場で拘束された３０代の男がソウル中央地裁で開かれた逮捕状発付の是非を判断する審査に出席した。地裁に到着した男は報道陣からの問いかけに小さい声で「申し訳ありません」と答えた。