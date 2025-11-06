９月の経常黒字１３５億ドルで同月最高　半導体輸出好調＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が６日発表した国際収支（速報値）によると、９月の経常収支は１３４億７０００万ドル（約２兆７５０億円）の黒字だった。黒字幅は前月比で４３億２０００万ドル、前年同月比で２１億８０００万ドル増え、月間の黒字額としては歴代２位、９月としては過去最高を記録。２０００年以降では２番目に長い２年５カ月連続の黒字となった。

今年１～９月の黒字額（８２７億７０００万ドル）も前年同期を２３．１％上回った。

９月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）は１４２億４０００万ドルの黒字で、９月としては１７年（１４５億２０００万ドル）に続き歴代２位だった。

輸出は前年同月比９．６％増の６７２億７０００万ドルで、前月（５６４億４０００万ドル）から１００億ドル以上増えた。

半導体（２２．１％増）、乗用車（１４．０％増）、化学工業製品（１０．４％増）、機械類・精密機器（１０．3％増）、無線通信機器（５．３％増）などは前年同月比で増加したが、コンピューター・周辺機器（１３．５％減）は後退した。

地域別では東南アジア（２１．９％増）、欧州連合（ＥＵ、１９．３％増）、日本（３．２％増）向けが好調だった半面、米国（１．４％減）向けは苦戦した。

輸入（５３０億２０００万ドル）は前年同月比４．５％増加。エネルギー価格の下落などにより原油（１３．３％減）、石油製品（９．８％減）、化学工業製品（１０．２％増）、ガス（２．４％増）など原材料の輸入増加率は０．４％にとどまったが、国内消費の回復と営業日数の増加などの影響で情報通信機器（２９．９％増）、輸送装備（２４．４％増）、半導体製造装置（１１．６％増）など資本財の輸入は１２．２％増加した。乗用車（３６．３％増）など消費財の輸入も２２．１％増えた。

サービス収支は３３億２０００万ドルの赤字だった。赤字幅は前月（２１億２０００万ドル）と前年同月（２１億ドル）を上回った。

このうち旅行収支の赤字幅（９億１０００ドル）は８月（１０億７０００万ドル）から減少したが、運送収支は５カ月ぶりに赤字（１億２０００万ドル）に転じた。知的財産権使用料収支の赤字幅（８億５０００万ドル）も前月（６０００万ドル）から拡大した。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第１次所得収支）は２９億６０００万ドルで、前月（２０億７０００万ドル）から約９億ドル増え、９月としては歴代２位を記録した。８月に四半期の配当支払いがあった反動で、配当所得収支の黒字幅は１５億８０００万ドルから２３億６０００万ドルに拡大した。