北朝鮮　米制裁に反発＝「敵対視する立場示した」

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮のキム・ウンチョル外務次官（米国担当）は米政府が相次いで北朝鮮に対する制裁措置を発表したことについて、「われわれを最後まで敵対視する立場を示した以上、われわれも忍耐心を持って相応の対応をする」と反発する談話を出した。朝鮮中央通信が６日に報じた。

トランプ米大統領が米朝対話再開に意欲を示しているにもかかわらず、米政府が対北朝鮮制裁を続けていることを受け、当分の間は米国と対話しないという「戦略的な忍耐」政策を取ることを示唆したものとみられる。

キム氏は「新たな米政権発足後、５回目に発動した対朝鮮（北朝鮮）独自制裁は米国の対朝鮮政策の変化を予想した世間の推測に終止符を打った」として、「朝鮮に対する敵対的な意思を改めて表明した」と指摘。「圧力と懐柔、威嚇と恐喝という自分たちの取引方式がわが国を相手にいつかは実を結ぶという期待や未練を抱いてはならない」と非難した。

米財務省は４日（現地時間）、北朝鮮政権のサイバー犯罪などで調達した資金のマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとして、北朝鮮の８人と金融機関など２団体を制裁対象に追加した。米国務省も３日、北朝鮮の石炭や鉄鉱石の中国への輸出に関与したとして、第三国の船舶７隻を国連の制裁対象に指定するよう求めた。

制裁はトランプ大統領が意欲を示した金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）との会談が実現しなかった後に行われ、米朝対話に向け米国が圧力をかけるカードとの見方が出ている。