尹錫悦政権が要求した特殊活動費とほぼ同額を計上した政府・与党、本当にずうずうしい人たちだ【11月6日付社説】

韓国政府が先日国会に提出した来年度予算案に韓国大統領室の特殊活動費82億5100万ウォン（約8億8200万円）が盛り込まれた。尹錫悦（ユン・ソンニョル）前政権が昨年要求した特殊活動費とほぼ同額だ。与党・共に民主党は昨年この特殊活動費を1ウォン（約0.1円）も認めず全額削除した。

【早わかり】昨年11月に特殊活動費などを全額削除した予算案を強行処理した共に民主党

李在明（イ・ジェミョン）大統領は共に民主党代表だった昨年11月、特殊活動費を全額削除するに当たり「無駄な予算」と発言した。これに国民の力が反発すると「特殊活動費削減で国が立ちゆかないとはびっくりする話だ」と反論した。当時の朴賛大（パク・チャンデ）共に民主党院内代表も「大統領室の特殊活動費を削減しても国政はまひしない」と主張した。ところが今回この予算を全く同じ額で復活させた。李在明政権は今年7月の補正予算でも41億2500万ウォン（約4億4000万円）の大統領室特殊活動費を盛り込んだ。その時も「国益や安全保障などの分野で高度のセキュリティーが求められる活動に直接使われる経費」と説明した。自分たちが野党だったときは「無駄な予算」だったが、政権を握ると突然「非常に重要で必要な予算」に変わったのだ。説明が正反対になったことへの謝罪などは一切ない。

特殊活動費は国家財政法第44条に「政府による特殊な活動を支援する費用」と明記されている。例えば大統領が有功者に与える金一封などは特殊活動費から支払われ、出処を公表できない安保室の極秘活動などにも使われる。支援を受けられず目立たないが正式に予算をつけにくい分野を大統領が支援する際にも使われている。共に民主党はその予算を昨年は全額削除したが、今回はどこ吹く風で自分たちの特殊活動費を盛り込んだ。

李在明政権は来年9月に閉鎖される検察の特殊活動費も72億900万ウォン（約7億7000万円）要求し予算案に盛り込んだ。尹錫悦政権は昨年80億ウォン（約8億6000万円）要求したが、共に民主党は全額削除した。現場では特殊活動費削減で捜査ができないという声が相次いだ。実際に今年に入ってボイスフィッシングや麻薬犯の検挙は減少している。当然予想される結果だったが、それでも共に民主党は検察の特殊活動費を認めなかった。政権の足を引っ張ることがその目的だった。

いかなる政権であれ特殊活動費は必要で、共に民主党もこの事実を知らないはずはない。ところが政争に没頭した結果、昨年は特殊活動費を削減してしまった。国民は昨年、共に民主党による一方的な予算の削減を目の当たりにした。今回特殊活動費を復活させるなら、大統領室は一言謝罪でもすべきだが、おそらくしないだろう。本当にずうずうしい人たちだ。