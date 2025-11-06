火がついたまま離陸した貨物機が墜落、少なくとも7人死亡　／米ケンタッキー州

米ケンタッキー州のある空港で貨物機が離陸途中に墜落して爆発し、少なくとも7人が死亡した。AP通信など複数の外信が4日（現地時間）に報道した。

報道によると、米貨物輸送会社UPS所属の貨物機2976便は同日午後5時15分ごろ、ケンタッキー州ルイビルのルイビル・モハマド・アリ国際空港で墜落したとのことだ。当時の状況が写っている映像を見ると、離陸のため前進していた貨物機の左翼から炎が上がっているのが分かる。そして空中に浮かんだ貨物機は急にバランスを崩して墜落すると同時に爆発し、炎に包まれた。

貨物機にはパイロットら乗務員3人が搭乗していたが、全員死亡したことが分かった。また、墜落の過程で自動車部品会社などが入る近隣の建物と衝突し、この時地上にいた4人も死亡した。さらに、建物の中に当時いた人々のうち2人が行方不明になっている。当局は「現在まで少なくとも7人が死亡したことが確認されている。負傷者十数人のうち一部が重篤な状態であるため、死亡者がさらに増える可能性がある」としている。

事故機の機種はマクドネル・ダグラス社製のMD-11型機で、1991年に生産されたモデルだ。同日はハワイ州ホノルルに向かう途中で、約3万8000ガロンの燃料を積んでいた。事故が起きた空港は、UPSの主要物流ハブであり、世界最大の貨物処理施設「ワールドポート」がある場所だ。同物流センターは、一日平均約300便の航空機が行き来し、毎日200万個以上の貨物を処理している。

同空港は現在、滑走路が閉鎖されており、現場の事態収拾に当たっている。ルイビル災害管理庁は空港周辺8キロメートル以内の住民たちにも避難命令を下した。米国家運輸安全委員会（NTSB）などは現場に調査員を派遣し、事故原因の究明に着手した。

