多文化家庭の２４年出生数が１０％増　全体の５．６％＝韓国　

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処（旧統計庁）は６日、韓国人と外国人の国際結婚などによる「多文化家庭」に関する統計を発表した。昨年の「多文化婚姻」は２０２２年から３年連続で増加し、多文化家庭で生まれた子どもは１２年ぶりに増加した。

◇多文化家庭の出生数 １２年ぶり増加

昨年、多文化家庭の出生数は１万３４１６人で前年比１０．４％（１２６６人）増加した。２０１２年（２万２９０８人）以来１２年ぶりに増加に転じた。増加率は２００９年に記録した４１．５％以来、増加した人数は２０１１年（１７０２人）以来の高水準だった。

全出生数に占める多文化家庭の出生数の割合は５．６％で、前年より０．３ポイント増えた。２０年の６．０％から２２年には５．０％に減ったが、２３年（５．３％）に続き２年連続で増えた。

多文化家庭の母親の平均出産年齢は３２．５歳で前年より０．１歳低くなった。

◇多文化婚姻の割合９．６％で１ポイント減

国家データ処は新型コロナウイルス感染拡大以降、減少していた多文化婚姻が増加した影響で出生数も増えたと説明した。

昨年の多文化婚姻は２万１４５０件で前年比５．０％増加した。１９年（２万４７２１件）以来の高水準となった。

多文化婚姻は新型コロナの影響で２０年に前年比３４．６％減、２１年に同１３．９％減と大きく減少したが、２２年には２５．１％、２３年には１７．２％それぞれ増加し、３年連続での増加となった。

ただ婚姻全体に占める多文化婚姻の割合は９．６％で前年より１．０ポイント減少した。婚姻数全体の増加が影響した。

韓国人夫と外国人妻との婚姻が７１．２％で最も多かった。韓国人妻と外国人夫の婚姻は１８．２％、帰化者との婚姻は１０．６％だった。

多文化婚姻の平均初婚年齢は夫が３７．１歳、妻が２９．７歳だった。

外国人妻の国籍や帰化した妻の出身国はベトナムが２６．８％で最も多く、中国（１５．９％）、タイ（１０．０％）と続いた。夫の場合は米国（７．０％）、中国（６．０％）、ベトナム（３．６％）の順に多かった。

昨年、多文化家庭で離婚したのは７９９２件で前年より１６６件（２．０％）減少した。多文化家庭の離婚は２０１１年（１万４４５０件）以降減少傾向にあり、２３年に増加したが、再び減少に転じた。

離婚した多文化家庭の結婚生活の期間は平均１０．３年だった。