［韓流］Ｇドラゴン「引退も考えた」　２年前の違法薬物疑惑で

【ソウル聯合ニュース】韓国の音楽グループ、ＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）のＧ－ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）が、２年前に違法薬物の使用疑惑が持ち上がった際に引退を考えていたことを明かした。

５日に放送されたＭＢＣテレビの時事教養番組に出演したＧ－ＤＲＡＧＯＮは、２年前にある事件に巻き込まれたとして「個人的な意見や気分を話す場所がありませんでした。被害者であるにもかかわらず、取り返しがつかないほど事が大きくなり、虚脱感やむなしさを感じました」と語った。

Ｇ－ＤＲＡＧＯＮは２０２３年に麻薬類管理に関する法律違反の疑いで警察の捜査を受けたが嫌疑なしと判断され、昨年１１月に新曲「ＰＯＷＥＲ」を発売して７年ぶりに芸能界に復帰した。

当時を振り返ったＧ－ＤＲＡＧＯＮは「記者会見を開いて立場を表明したくもありませんでした」とし、「僕がカムバック（活動再開）するのは正しいだろうか？と思いました。いっそのこと引退して一般人として生きることもできましたが、そうする理由もありませんでした」と説明した。

また、「『ＰＯＷＥＲ』はメディアに対するユーモラスな風刺です。つらい時期にできるのは音楽を通じて自分を表現することでした」と語った。

０６年にＢＩＧＢＡＮＧでデビューし、来年２０周年を迎えるＧ－ＤＲＡＧＯＮは「やるからにはうまくやりたいですが、選択と結果に対する大衆の評価が一致する瞬間がどれほど多いかについて常に悩んでいます」としながら、「今はある程度答えに近付いていると感じます」と強調。３０周年を見据えたＢＩＧＢＡＮＧの活動にも意欲を示した。

現在、ワールドツアー「Ｕｂｅｒｍｅｎｓｃｈ」を開催中のＧ－ＤＲＡＧＯＮは、今月８、９両日のベトナム・ハノイ公演に続いて来月１２～１４日にソウル・高尺スカイドームで公演し、ツアーのフィナーレを飾る。