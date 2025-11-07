李大統領支持率　６ポイント上昇の６３％＝与党４０％・最大野党２６％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが７日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は６３％で、前週の調査に比べ６ポイント上昇した。同社の調査で６０％を超えるのは１カ月半ぶり。「うまくできていない」と回答した人は２９％で、４ポイント下落した。

調査は４～６日に全国の１８歳以上の１００２人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「外交」が３０％で前週に続き最も多かった。次いで「経済・国民生活」（１３％）、「アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の成果」「全般的によくやっている」（いずれも７％）が続いた。

否定的に評価した理由は「道徳性の問題・本人の裁判回避」が１４％で最も多く、次いで「外交」（１１％）、「親中政策・中国人団体旅行客のビザ（査証）免除」「経済・国民生活」（いずれも７％）が挙げられた。

韓国ギャラップは否定的評価で「道徳性の問題・本人の裁判回避」が最も多かったことについて、与党「共に民主党」が一時成立を目指した現職大統領の裁判を停止する「裁判中止法」（刑事訴訟法改正案）と無関係ではないとの見方を示した。

政党支持率は「共に民主党」が前回調査より１ポイント下落した４０％、保守系最大野党「国民の力」は前回調査と同じ２６％だった。「祖国革新党」と「改革新党」の支持率はそれぞれ４％、「進歩党」は１％だった。