韓中文化交流行事で中国軍の行進映像上映、運営側が公式謝罪　／驪州

先ごろ京畿道驪州市で行われた「2025驪州五穀ナル祭り」で、中国軍が行進する映像が上映され、物議を醸した。これに関連し、祭りを主管した驪州世宗文化観光財団は4日、公式に謝罪した。

驪州世宗文化観光財団のイ・スンヨル理事長は4日、驪州市庁のホームページと報道資料で「来場者40万人達成という記録を打ち立てたにもかかわらず、グローバルな祭典として飛躍するために韓国観光公社と共に実施した韓中文化交流イベントの一部内容が、市民の皆さまにご心配をおかけする結果となった。この点について深くおわび申し上げる」と述べた。

さらに「ある団体の公演が、中国の国慶節（建国記念日）での記念式典の画面をバックに使っており、純粋な文化交流という本イベントの当初の趣旨にそぐわない点があった」「詳細な部分まで確認・点検をすることができなかった。韓国観光公社と共に、祭りの参加団体募集から公演内容まで徹底的に確認し、今後は五穀ナル祭りが両国の純粋な文化と伝統の交流の場として発展できるよう改善していきたい」と述べた。

驪州五穀ナル祭りは先月31日から今月2日まで、驪州市の神勒寺観光団地一帯で開催され、驪州市が主催し、驪州世宗文化観光財団が主管した。

驪州はかつて王にさまざまな農産物や特産品を献上していた地域だったことから、この祭りではかつての渡船場の歴史を再現し、昨年からは韓国文化の交流共演大会も同時に行われるようになった。

祭りには、韓国観光公社の中国チームが募集した中国のアマチュア公演チーム30団体が参加。公演チームは中国の12の省・市から参加し、さまざまな文化公演を披露したが、モデル協会所属とされる公演チームが中国の国慶節記念式典の画面をバックで流し、物議を醸した。

公演中にステージの背景画面に中国軍の行進シーンが映し出され、中国人民解放軍を象徴する赤い旗を持ち中国の制服を身に着けた人々がステージに上がった。

この動画がSNS（交流サイト）で拡散されると、祭りの趣旨に遭わないとの批判が起きた。

驪州=キム・ウンジン記者