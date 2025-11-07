夜は大学院・昼は青汁配達　パク・チヒョン共に民主元非常対策委員長（29）が近況報告

韓国与党・共に民主党のパク・チヒョン元非常対策委員長（29）が現在、「青汁配達のアルバイト」をしていることを近況報告した。

【写真】青汁配達中のパク・チヒョン氏（29）

パク・チヒョン元委員長は2日、動画共有サイト「ユーチューブ」の自身のチャンネルに「パク・チヒョンの青汁バイトVlog」というタイトルの動画をアップロードした。そして、「月曜日から金曜日まで、午前6時から午前10時まで仕事をしている。いつのまにかもう1カ月」と報告した。

パク・チヒョン元委員長は、青汁などの飲み物を電動カートに載せ、自ら操作して配達している。青汁配達のアルバイトを始めた理由について、元委員長は「まずは当然、お金を稼ぐため。午前中に仕事ができるというメリットが大きかった。夜は大学院に行かなければならないので、午前中にできる仕事を探していた」と説明した。

そして、「これまで経験したことがあるアルバイトに比べると、仕事の強度は比較的低い方だが、営業するのは本当に簡単ではない」「政治家として選挙に出た時、『パク・チヒョン』という政治家の営業をしていたとすれば、今は青汁を売っているということ」と述べた。

パク・チヒョン元委員長は今年9月3日、韓国最大の電子商取引（EC）サイト「クーパン」の物流センターでアルバイトしていると近況報告していた。この時は「クーパンのアルバイトをしてきた。午前1時から午前9時までで19万9548ウォン（約2万1000円）。追加手当てがついてかなりおいしい金額」と書いていた。

ピョン・ジヒ記者