韓国・ソウル中心部でＫ―ＰＯＰフェス開催？　実現ならＢＴＳ出演か

【ソウル聯合ニュース】世界的なＫ―ＰＯＰブームの中、韓国・ソウル中心部の光化門広場での大規模なＫ―ＰＯＰフェスティバル開催が国会の国政監査で取り上げられた。

芸能関係者によると、７日午後に開かれた国会運営委員会による大統領室への国政監査で、与党「共に民主党」の李奇憲（イ・ギホン）議員は、韓国を象徴する空間で開くＫ―ＰＯＰ公演を企画する必要があるとし、「特に、民主主義の象徴である光化門広場などでのＫ―ＰＯＰフェスティバル開催を企画する必要がある」との考えを示した。

これに対し大統領室の姜勲植（カン・フンシク）秘書室長は「同意する」と答えた。

李氏は「先のアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を機に韓国文化の国際的地位が高まった今、大統領室はＫ―ＰＯＰをはじめとする文化事業を国家戦略事業として育成すべきだ」との意見を述べた。韓国南東部・慶州で開催され、今月１日に閉幕したＡＰＥＣ首脳会議で採択された慶州宣言には「文化創造産業」分野での協力の必要性が盛り込まれた。

光化門広場でのＫ―ＰＯＰフェスティバル開催が推進される場合、出演者もそれにふさわしい顔ぶれになる可能性が高いとの見方が出ている。

ある芸能関係者は「来年春にグループ活動再開が予定されているＢＴＳ（防弾少年団）が（出演者として）最優先で考慮されるのではないだろうか」と話している。