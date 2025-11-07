北朝鮮が弾道ミサイル発射　新型極超音速の可能性も＝米制裁に反発か

【ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部は７日、北朝鮮が同日午後０時３５分ごろ、北西部・平安北道から朝鮮半島東の東海上に短距離弾道ミサイルと推定される飛翔（ひしょう）体１発を発射し、約７００キロ飛行したと発表した。米国の相次ぐ制裁に反発したものとみられる。

軍当局によると、発射されたのはロシア製短距離弾道ミサイル「イスカンデル」の北朝鮮版とされる「ＫＮ２３」系と推定され、ＫＮ２３に極超音速滑空体とみられる弾頭を搭載した「火星１１マ」の可能性もあるという。

軍合同参謀本部は、韓米情報当局が北朝鮮のミサイル発射準備の動向を事前に把握して監視し、発射直後に探知して追跡したと明らかにした。また、米日と関連情報を緊密に共有したと説明した。そのうえで、「軍は堅固な韓米連合防衛体制の下で北の多様な動向を注視しながら、いかなる挑発にも圧倒的に対応できる能力と体制を維持している」と述べた。

北朝鮮の弾道ミサイル発射は先月２２日以来、１６日ぶり。今年６回目で李在明（イ・ジェミョン）政権発足してから２回目。米国が４日に北朝鮮への独自制裁を発表しており、これに反発する意図があるとみられる。

米財務省は４日（現地時間）、サイバー犯罪をはじめとする違法活動で得た収益のマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとして北朝鮮の金融関係者ら８人と２団体を制裁対象に加えたと発表した。米国務省も北朝鮮産石炭・鉄鉱石の中国への密輸に関与したとして、第三国の船舶７隻が国連制裁の対象になるよう進めるとしていた。

一方、北朝鮮のキム・ウンチョル外務次官（米国担当）は前日、米国のこのような動きに対し、「われわれを最後まで敵対視する立場を示した以上、われわれも忍耐心を持って相応の対応をする」と反発する談話を出していた。

米海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」を中心とする第５空母打撃群が５日、韓国南部の釜山作戦基地に入港したことや、今月３日から７日まで韓米空軍が実施した合同空中訓練「フリーダム・フラッグ」への反発の可能性もある。