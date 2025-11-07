韓国　きょうのニュース（１１月７日）

◇北朝鮮が弾道ミサイル発射 米制裁への「対応」予告した翌日に

韓国軍合同参謀本部は７日、北朝鮮が同日午後０時３５分ごろ、北西部・平安北道から朝鮮半島東の東海上に弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表した。また追加発射に備えて監視・警戒を強化し、米日と関連情報を緊密に共有しながら万全の体制を維持していると説明した。北朝鮮のキム・ウンチョル外務次官（米国担当）は前日、米国が北朝鮮に対する独自制裁を発表したことに対し、「われわれを最後まで敵対視する立場を示した以上、われわれも忍耐心を持って相応の対応をする」と反発する談話を出していた。

◇韓米交渉の説明資料「一部調整中」 原潜は韓国で建造＝大統領室

大統領室の関係者は記者団に対し、韓米間の関税・安全保障分野の交渉結果を盛り込んだ「ジョイント・ファクトシート」（合同説明資料）の発表時期について、「安保分野で一部調整が必要で、（米国側と）話が進んでいる状況」と説明した。原潜の具体的な建造方法については、船体と原子炉は韓国で作り、燃料として使われる濃縮ウランは米国から輸入するのが現在の政府の方針だと説明した。

◇蔚山発電所の倒壊事故 死者３人に

南東部・蔚山にある韓国東西発電の火力発電所で６日に発生したタワー型ボイラー倒壊事故による死者が３人に増えた。事故は老朽化したボイラーの撤去作業中に発生した。事故に巻き込まれた９人のうち、２人は６日に救助され命に別状はないが、倒壊した施設の下敷きになった７人のうち３人の死亡が確認された。残り４人のうち２人については位置が確認され救助中ではあるものの、反応がないという。残り２人については位置の特定もできていない。

◇李大統領の支持率 １カ月半ぶり６割超え

世論調査会社の韓国ギャラップが発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は６３％で、前週の調査に比べ６ポイント上昇した。同社の調査で６０％を超えるのは１カ月半ぶり。「うまくできていない」と回答した人は２９％で、４ポイント下落した。調査は４～６日に全国の１８歳以上の１００２人を対象に実施された。政党支持率は「共に民主党」が前回調査より１ポイント下落した４０％、保守系最大野党「国民の力」は前回調査と同じ２６％だった。

◇韓国軍楽隊 自衛隊イベントの参加見送り

韓国軍の音楽隊が、１３～１５日に日本武道館で開催される「自衛隊音楽まつり」への参加を見送ると日本側に伝えた。日本メディアが報じた。韓日軍当局の協力を巡っては、韓国空軍の特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」がアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催される航空ショーへの参加を計画していたが、日本の給油支援を得られず、事実上見送りになっている。韓国軍の音楽隊の音楽まつりへの参加は９月の韓日国防相会談で国防当局間の人的交流活性化の一環として推進が決まっていた。