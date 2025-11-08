ソウル大キャンパスに野良犬の群れ…学生は対処法をSNSでシェア

ソウル大学のキャンパスに野良犬の群れが頻繁に現れ、学生たちの間に不安が広がっている。ソウル大生が利用するSNS（交流サイト）では、野良犬に遭遇したときの対処法もシェアされている。

ソウル市冠岳区によると、今年に入って10月までに冠岳区が捕獲した野良犬は63匹。2023年には46匹、24年には56匹を捕獲した。

先月27日にもソウル大の学生寮近くに野良犬6匹が現れた。ソウル大側は、冠岳区に支援を要請し、出動した専門家が麻酔銃を撃って野良犬を捕獲した。

ソウル大は2017年から、野良犬が頻繁に目撃される学生寮や教授会館など8カ所に捕獲用のわなを設置してきた。冠岳区も22年から専門家や獣医師ら5人からなる「野良犬安全捕獲団」を立ち上げて運営しているが、学生たちは相次ぐ野良犬の出没に不安を訴えている。

ソウル大に通うパクさん（22）は「1週間前に学生寮の近くで野良犬3－4匹が群れを成して歩いているのを見た」「野良犬に出くわした後、学生寮まで帰るのがとても怖かった」と話した。

ソウル大の学生用のSNSでは、野良犬と遭遇したときの対処法もシェアされている。「手に持っている飲食物は捨てること」「振り返らないこと」などだ。

冠岳区の関係者は「野良犬は人間を攻撃することはあまりないが、飼い犬の方を攻撃するケースがある」「飼い犬との散歩は気を付けてほしい。また、餌を与えるのは控えてほしい」と呼び掛けた。

