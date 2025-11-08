「あの方を止めて」　凱旋帰国ド軍・金慧成の要請で空港警備員に排除された人物とは

米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）がワールドシリーズ優勝後に帰国した際、仁川国際空港の到着ロビーで予期せぬ騒動が起きた。

6日、仁川国際空港到着ロビーには大リーグ1年目を無事終えて帰ってきた金慧成を見ようと、大勢のファンたちが集まった。金慧成は「長い1年だった」「楽しくて良い経験をたくさんして帰ってきた」と明るい笑顔でインタビューに応じた。

【写真】金慧成の父親が借りたとする金の返済を求めて掲げられた横断幕

ところが、しばらくすると金慧成の表情が固まった。 金慧成は「あの、あそこ見えますか？ あの方をちょっと止めてくだされば、一生懸命やります」と言って、手である場所を指した。

その視線が向けられた先には、ある男性が「ロサンゼルス・ドジャースに行ったのに、その父親は破産・免責されたヤツがいる」「キム先生は名誉毀損（きそん）で罰金刑を受け、がん細胞 家族はまもなく天罰を受ける」などと書かれた横断幕を持って立っていた。空港の警備員たちは直ちにその男性を制止し、その後、インタビューは再開された。

この男性は韓国の野球ファンの間で「高尺（ソウル高尺スカイドーム）のキム先生」と呼ばれている人物で、金慧成の父親に約1億ウォン（約1100万円）貸したと主張している人物だ。ソウル高尺スカイドームは金慧成が韓国で所属していたチームのホームスタジアムだ。数年前から金慧成が出場する試合のスタジアムに行き、「お前の父親にキム先生の金を返せと伝えろ」という内容の横断幕を掲げ、トラブルを起こしている。

金慧成はこうした行為に対して名誉毀損（きそん）で告訴し、男性は2019年に罰金100万ウォンを命じられた。

金慧成は今年、大リーグ1年目にしてワールドシリーズ優勝という貴重な成果を挙げた。金慧成は昨シーズン終了後、ポスティングを通じて大リーグ進出を試み、今年1月にロサンゼルス・ドジャースと3＋2年で最大2200万ドル（約33億7500万円）という契約を結んだ。

ピョン・ジヒ記者