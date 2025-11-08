求刑より軽かった「大庄洞一味」一審判決、韓国検察は控訴せず

韓国検察が、京畿道城南市大庄洞の土地開発を巡る背任事件で起訴された火天大有資産管理の大株主・金万培（キム・マンベ）被告など民間関係者の一審判決について控訴をしなかった。金被告など大庄洞一味5人は10月31日、一審で背任などの罪によりそれぞれ懲役4－8年を言い渡され、法廷拘束された。

8日に法曹関係者が明らかにしたところによると、ソウル中央地検は、大庄洞一味の一審控訴期間（七日）が切れる7日午前0時までに裁判所に控訴状を提出しなかった。金被告など5人は判決直後に控訴した状態だ。このような場合、控訴審では被告人が「悔しい」と主張している部分のみが取り扱われることになる。また、控訴審の裁判部は一審よりも重い刑を宣告できない。

ソウル中央地裁は10月31日、大庄洞開発不正事件で背任の罪に問われた金万培被告と元城南都市開発公社企画本部長の柳東珪（ユ・ドンギュ）被告に対して懲役8年を言い渡した。弁護士の南旭（ナム・ウク）被告と会計士のチョン・ヨンハク被告には懲役4年および懲役5年、弁護士のチョン・ミンヨン被告には懲役6年を言い渡した。被告らは全員、法廷拘束された。

先に検察は、一味に対しもっと重い刑を求刑していた。今年6月の結審公判で検察は、金万培被告に対し懲役12年と追徴金6112億ウォン（現在のレートで約643億円。以下同じ）を求刑した。チョン・ヨンハク被告には懲役10年、南旭被告と柳東珪被告には懲役7年、チョン・ミンヨン被告には懲役5年をそれぞれ求刑した。

これまで検察は、求刑内容より軽い刑が言い渡されると、おおむね控訴してきた。大庄洞一味の場合、一審裁判部が一部無罪と判断した部分もあるが、控訴審では扱えなくなった。一審裁判部は、金万培氏が柳東珪本部長に5億ウォン（約5260万円）を与え、428億ウォン（約45億円）を追加で約束したとされる贈賄の容疑も認めなかった。

イ・ビョンチョル記者