WBC強化試合でチェコに快勝の韓国代表、15・16日に日本と対戦

ソウル市九老区の高尺スカイドームには8日と9日、韓国代表対チェコ代表チームの強化試合を見に、野球ファンら1万6100人が集まった。

韓国（世界4位）は9日に行われた第2戦で、チェコ（世界15位）に11－1で快勝した。前日の第1戦での勝利（3－0）に続く2連勝だ。今年初め、韓国代表監督に就任した柳志炫（リュ・ジヒョン）監督は初の公式戦を無事に終えた。韓国代表チームは12日に東京に向かい、15日と16日に日本代表チームとアウエーで2連戦を行う。

【写真】おなかチラ見せ…エネルギッシュに応援する韓国のチアリーダー

今回の強化試合シリーズは、来年3月に東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）第1ラウンドに備えたものだ。 韓国は日本・台湾・オーストラリア・チェコとともにC組に属している。

韓国打線はチェコとの第2戦で17安打（9四死球）を浴びせた。前日の3得点（5安打・5四球）の物足りない攻撃力から考えると見違えるようだ。

韓国は3回表、一死二・三塁のチャンスで4番打者・文保京（ムン・ボギョン）＝LGツインズ＝の内野ゴロにより先制点を挙げ、4回の二死一・三塁という場面では1番打者・申珉宰（シン・ミンジェ）＝LG＝のタイムリーにより追加点を挙げた。韓国は6回に4点、9回に5点を取って大勝した。

李栽源（イ・ジェウォン）＝尚武フェニックス＝は6－1だった9回表、無死一塁でチェコのマレク・ミナリクを攻略し、高尺ドームのセンターフェンスを越える2ランを放った。ムン・ヒョンビン＝ハンファ・イーグルス＝は5打数3安打3打点と活躍した。

韓国の投手陣は2試合とも安定していた。第1戦では先発の郭彬（クァク・ピン）＝斗山ベアーズ＝から抑えの趙丙炫（チョ・ビョンヒョン）＝SSGランダース＝まで7人が登板、3安打（4四球）に抑えて完封勝ちを「合作」した。奪三振数は計17に達した。

7人が継投した第2戦も1失点（4被安打3四球）の好投だった。韓国代表としてのデビュー戦に臨んだ鄭宇宙（チョン・ウジュ）＝ハンファ・イーグルス＝、ペ・チャンスン＝サムスン・ライオンズ＝、ソン・ヨンタク＝起亜・タイガース＝、キム・ヨンウ＝LG＝は5回二死から9回まで無失点リレー投球をした。5回二死一・三塁のピンチでマウンドに上がり、1と3分の1イニングを投げて3奪三振を記録した鄭宇宙が同試合の最優秀選手（MVP）に選ばれた。

この日、唯一の失点は金瑞鉉（キム・ソヒョン）＝ハンファ＝が記録した。5回裏、韓国の3番目としてマウンドに上がった金瑞鉉は、2アウトを取る間に1安打・2四球を許し、1点を奪われた。チェコはミラン・プロコップがチーム唯一の打点を挙げた。

成鎮赫（ソン・ジンヒョク）記者