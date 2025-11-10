記事入力 : 2025/11/10 10:53

ソウル市民の７５％「水道水飲む」　満足度上昇＝同市調査

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市民の７５％が同市の水道水「アリ水（アリス）」を飲み水として利用していることが１０日、分かった。同市が市民の飲み水の消費パターンを調査した結果を発表した。

　同市が世論調査機関に依頼し、８月１３～１９日に１８歳以上の市民１０００人を対象にオンラインで調査した結果、水道水を飲み水として使っているとの回答は７５％となり、前年比で５．４ポイント上昇した。特に、家での飲用率は６．７ポイント上がり、お茶・コーヒー（６３．７％）、ご飯・料理（６３．９％）などに使うとの回答も高くなった。同市は水道水の飲用文化が日常で広がっていると分析している。

　この１年間に家の外で水道水を飲んだ経験があるとの答えは５３．１％だった。

　７９．９％は水道水に全般的に満足していると回答した。水質の満足度は８２．２％で、前年より４ポイント上昇し、飲用・調理目的の満足度は９１．６％、生活用水としての満足度は９４．２％だった。

　「過去に比べてより安全だと感じる」との回答は６６．８％、「過去に比べてより信頼できると思う」は６６．４％、「過去に比べてよりきれいになったと感じる」は６１．３％だった。

　李会昇（イ・フェスン）ソウルアリ水本部長は「科学的な水質管理や情報公開を強化し、誰もが安心して水道水を飲める環境をつくっていく」と明らかにした。

