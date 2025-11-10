［韓流］ａｅｓｐａ　来年４月に初の日本ドームツアー開催

【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ａｅｓｐａ（エスパ）が来年４月に初の日本ドームツアー「２０２６ ａｅｓｐａ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ －ＳＹＮＫ：ａｅＸＩＳ ＬＩＮＥ－ ｉｎ ＪＡＰＡＮ ［ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ ＤＯＭＥ ＴＯＵＲ］」を開催する。所属事務所のＳＭエンタテインメントが１０日、発表した。

ａｅｓｐａも８、９日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行った日本アリーナツアーの公演で、ドームツアー開催をサプライズで発表した。

ドームツアーは来年４月１１、１２日に京セラドーム大阪、同２５、２６日に東京ドームで開かれる。京セラドーム大阪で単独コンサートを開くのは初めて。東京ドームでの公演は３回目となる。

所属事務所は「ａｅｓｐａは２０２３年８月、当時の海外歌手ではデビューから最短期間で東京ドーム公演開催の記録を打ち立てた。昨年８月には海外の女性歌手として初めて２年連続での東京ドーム公演開催を達成した」とし、「ドームツアーを通じて、東京ドームと共に日本５大ドームの一つに挙げられる京セラドーム大阪でも公演が行われることになり、さらに拡張された規模のステージを披露することになった」と説明した。

ａｅｓｐａは１４日に「アマゾンミュージックライブ」に出演する。２６、２７の両日は大阪城ホールでアリーナツアー公演を行う。