ＨＹＢＥの７～９月期　営業損失４５億円＝北米事業改編・ＩＰ投資で

【ソウル聯合ニュース】韓国総合エンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）が１０日に発表した７～９月期の連結決算（速報値）によると、営業損益は４２２億ウォン（約４４億７５００万円）の赤字だった。

今回の営業損益は、韓国金融経済情報メディアの聯合インフォマックスが取りまとめた市場予想（営業利益３４３億ウォン）と大きく異なる結果となった。

売上高は前年同期比３７．８％増の７２７２億ウォン、純損失は５２０億ウォンだった。

ＨＹＢＥのイ・ジェサン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、収益性の低下は北米事業の構造改編に伴う費用とアーティストの知的財産権（ＩＰ）拡大に向けた先行投資によるもので、これにより７～９月期の営業利益率が約１２％下落したと説明。１０～１２月の業績は改善に向かうとの見通しを示した。

また、来年は人気グループＢＴＳ（防弾少年団）がニューアルバムを発表してワールドツアーに突入するほか、地域の文化的特性に合わせてアーティストを育成する「マルチホーム、マルチジャンル」戦略の成果拡大、ファンコミュニティープラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）」の黒字拡大、中長期ビジョンのための「ネクストエンターテインメント」事業の見直しを軸に、本格的に収益性が回復すると予測した。