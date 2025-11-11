韓国ＳＫ会長が「東京フォーラム」出席へ　ＡＩ・半導体での韓日連帯強調

【ソウル聯合ニュース】韓国・ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が、２１日に東京大の安田講堂で開催される「東京フォーラム２０２５」に出席することが、１１日分かった。

「資本主義を問い直す」をテーマに開かれる同フォーラムで、崔氏は資本主義が直面する不平等や持続可能性、技術転換などの問題を指摘し、「連帯」を中心とする新たな経済パラダイムを提示すると予想される。

崔氏は数年前から韓日の経済協力を強調し、欧州連合（ＥＵ）のような経済共同体方式の協力が必要だとする見解を示してきた。

フォーラムのサブタイトルが「多様性・矛盾・そして未来へ」であることから、崔氏は人工知能（ＡＩ）などによって資本主義の矛盾を乗り越える実践的解決策を強調する見通しだ。

崔氏は韓日の経済連帯の可能性が高い分野としてＡＩと半導体を提示しており、ＳＫは日本のＮＴＴと半導体技術開発について議論を進めている。

東京フォーラムはＳＫグループの財団、崔鍾賢（チェ・ジョンヒョン）学術院と東京大が２０１９年から共催する国際フォーラム。２２日までの２日間開かれる今年のフォーラムには、崔氏のほか実業家や研究者など数十人が講演者やパネリストとして参加する。