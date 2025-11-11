対話型ＡＩ利用時間最長　チャットＧＰＴではなかった＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国で先月最も長時間利用された対話型人工知能（ＡＩ）アプリは「ｚｅｔａ（ゼタ）」で、米オープンＡＩの「チャットＧＰＴ」を上回ったことが、１１日分かった。

アプリなどの分析サービスを提供するワイズアップ・リテールが韓国のアンドロイドユーザー３６６１万人とｉＯＳユーザー１４６１万人を対象に統計的推定を行った結果、先月のｚｅｔａの利用時間は７３６２万時間で、対話型ＡＩのうち１位を記録した。

続いてチャットＧＰＴ（４８２８万時間）、Ｃｒａｃｋ（クラック、８９８万時間）、Ｇｒｏｋ（グロック）ＡＩ（１９５万時間）、ＣＨＡＴＩＥ（チャティー、１８３万時間）、Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ（パープレキシティ、１５７万時間）などの順だった。

先月韓国人が最も多く利用した対話型ＡＩアプリはチャットＧＰＴで、月間平均利用者数（ＭＡＵ）は２１２５万人だった。

以下、ｚｅｔａ（３３６万人）、ｗｒｔｎ（リートン、２２１万人）、Ａ．（エードット、１８８万人）、Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ（１７１万人）、Ｃｒａｃｋ（９７万人）、ＧｒｏｋＡＩ（９１万人）、ｄａｇｌｏ（ダグロ、６２万人）、Ｇｏｏｇｌｅ Ｇｅｍｉｎｉ（グーグルジェミニ、４２万人）と続いた。

また、チャットＧＰＴ、Ｃｒａｃｋ、ＧｒｏｋＡＩ、Ｃｌａｕｄｅ（クロード）の利用者数は過去最多を更新した。

先月のＭＡＵが前月比で最も多く増加した対話型ＡＩアプリはＣｒａｃｋで、約２．６倍に増加した。