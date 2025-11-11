韓国の２５年成長率見通し　０．９％に上方修正＝政府系機関

【世宗聯合ニュース】韓国政府系シンクタンクの韓国開発研究院（ＫＤＩ）は１１日に公表した「２０２５下半期経済展望」で、韓国の２５年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率を０．９％と予測し、８月に示した０．８％から小幅に上方修正した。消費が改善し、景気が緩やかに回復していると判断した。

２６年の成長率見通しは８月の見通しから０．２ポイント引き上げ、１．８％とした。米国の関税引き上げの影響で輸出が鈍化するが、内需はある程度回復するとの見通しを示した。

◇２５年は０％台の成長率見通し維持 消費・輸出改善も

ＫＤＩは５月と１１月にそれぞれ上・下半期の経済展望を、２月と８月には経済状況の変化を反映した修正版の経済展望を発表している。

今回見通しが上方修正されたのは、消費と輸出が改善したためだ。

民間消費の増加率は、市場金利の下落や政府の支援政策（民生回復消費クーポンの給付）などにより上半期の０．７％から下半期は１．８％と大幅な改善を見込んだ。通年では１．３％成長すると予想した。

輸出は米国の関税引き上げにもかかわらず、半導体の好調により上半期は１．７％、下半期は４．１％に改善し、年間では２．９％成長すると予測した。

ＫＤＩの成長率見通しは、政府が８月に「新政府経済成長戦略」で発表したものと同一だ。韓国銀行（中央銀行）も８月の改定経済見通しで同様の数値を提示した。

ただ、最近の雰囲気と比べるとやや保守的な見通しとなった。

政府は先月２８日の実質ＧＤＰ関連の会見で、２５年の成長率を１％台に上方修正する可能性を示唆した。７～９月期のＧＤＰ（速報値）が前期比１．２％増加し、昨年１～３月期以来１年半ぶりの高水準を記録したためだ。

ＫＤＩも７～９月期の好調を上振れ要因と見なしたが、建設業の不振が上昇率を押し下げると判断し、０％台の見通しにとどめた。

◇２６年成長率１．８％の予想 内需回復も輸出は下向きに

ＫＤＩは２６年の成長率見通しを１．８％とし、８月の１．６％から０．２ポイント上方修正した。

民間消費は回復傾向が続き、今年の成長率（１．３％）を上回る１．６％と予測した。

設備投資は半導体関連の投資需要が高水準を維持し、今年（２．５％増）に続き２．０％増と緩やかな増加傾向を示すと見込んだ。

建設投資は今年（９．１％減）の大幅なマイナス成長から２．２％の増加に転じ、不振が一部緩和されるとの見通しを示した。

一方、今年は堅調だった輸出は来年に米国の関税引き上げの影響が本格化し、今年の増加率（４．１％）を下回る１．３％増にとどまると予想した。

ＫＤＩは、輸出と為替が来年の成長率のリスク要因になるとして懸念を示した。