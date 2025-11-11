強制わいせつ罪に問われた「イカゲーム」の俳優　逆転無罪＝韓国

【水原聯合ニュース】韓国の水原地裁は１１日、女性への強制わいせつの罪に問われた韓国の俳優、オ・ヨンス被告（８１）の控訴審判決で、懲役８カ月、執行猶予２年とした一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

地裁は「被害者が事件発生から約半年後に性暴力相談所に相談し、親しい同僚数人に事実を打ち明け、また被害者が被告に謝罪を求めるメッセージを送った際、被告が謝罪した点を考慮すると、被告が公訴事実のように強制わいせつを行ったのではないかという疑念はある」としながらも、「時間の経過により被害者の記憶が歪められた可能性があり、公訴事実に記載されたように被告が強制わいせつを行ったかどうか疑わしい場合は、被告の利益に従うべきだ」と無罪の理由を説明した。

オ被告は２０１７年夏に演劇公演のため地方に滞在した際に戸外で女性に抱きついたり、この女性の自宅前で頬にキスをしたりしたとして、２２年１１月に在宅起訴された。

検察は一審と二審で懲役１年を求刑した。

被告は大ヒットした米動画配信大手ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマ「イカゲーム」で「カンブおじいさん」ことオ・イルナム役を演じ、２２年１月に米映画賞「ゴールデン・グローブ賞」テレビ部門の助演男優賞を受賞した。