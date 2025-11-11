［韓流］音楽授賞式「ＭＡＭＡ」で「ケデハン」再現へ　香港で２８、２９日開催

【ソウル聯合ニュース】韓国の音楽専門チャンネルＭｎｅｔ主催の音楽授賞式「ＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳ」が今年は香港で開催される。

Ｍｎｅｔを運営するＣＪ ＥＮＭは１１日、ソウル本社で「２０２５ ＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳ」のプレスプレミアイベントを開き、授賞式を今月２８、２９の両日、香港・カイタックスタジアムで行うと発表した。

香港での開催は、韓国、日本、香港の３カ国・地域で開催した２０１８年以来、７年ぶりとなる。ＣＪ ＥＮＭは１２年から１８年まで同授賞式を香港で開催した。Ｍｎｅｔが今年で開局３０周年を迎えたのを記念し、象徴的な開催地の香港で再び開催する運びとなった。

ＣＪ ＥＮＭのパク・チャヌク事業部長は「香港はＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳが最も多く開催された都市であり、世界中のＫ―ＰＯＰファンがアクセスしやすい地域だ」とし、「香港の新たなランドマークとしてカイタックスタジアムが完成し、Ｋ―ＰＯＰのアイコニックなステージを作り出せるという期待が大きい」と語った。

中国当局が韓国コンテンツの流通を制限する「限韓令」の解除に対する期待から中華圏で開催するのかという質問には「その部分が全くないとは言えない」と答えた。

今年の授賞式では韓国的な喜びのエネルギーである「フン（興）」をキーワードにした多彩なステージが披露される予定だ。

世界的なＫ―ＰＯＰブームを巻き起こした米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」に登場するガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）とボーイズグループ、Ｓａｊａ Ｂｏｙｓ（サジャボーイズ）の公演がＫ―ＰＯＰアーティストによって再現される。

プロデューサーのマ・ドゥシク氏は、「『ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』とＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳの正式なコラボレーションを通じてアニメと現実を行き来するオリジナルステージを披露する」とし、ＨＵＮＴＲ／ＸとライバルグループのＳａｊａ Ｂｏｙｓの対決をステージで再現すると説明した。

このほか、ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ（ボーイネクストドア）、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）、ＴＲＥＡＳＵＲＥ（トレジャー）など男性グループのメンバーが合同公演を行い、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ＺＢ１、ゼロベースワン）のソン・ハンビンとＭｎｅｔのダンスバトル番組「ワールド・オブ・ストリート・ウーマン・ファイター」に出演した日本のダンサー、ＫＹＯＫＡが共演する。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）はニューアルバムの収録曲を歌う予定だ。

今年でデビュー２０周年を迎えたＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ（スーパージュニア）はスペシャルステージを、Ｍｎｅｔのアイドルオーディション番組「ＢＯＹＳ ＩＩ ＰＬＡＮＥＴ」を通じて結成されたＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ（アルファドライブワン）が初ステージをそれぞれ披露する。

授賞式にはＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）のＧ－ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）、ａｅｓｐａ（エスパ）、ＩＶＥ（アイブ）、ＮＣＴ ＷＩＳＨ（エヌシーティーウィッシュ）、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）など２０組以上のＫ―ＰＯＰアーティストが出演する予定だ。

俳優パク・ボゴムとキム・ヘスがそれぞれ第１部と第２部の司会を務める。香港やハリウッドで活躍する俳優のミシェル・ヨーがプレゼンターとして登場する。