「対北インターネット放送」が発足式　北朝鮮住民に「信頼できる情報伝える」＝韓国民間団体

【ソウル聯合ニュース】韓国の民間団体が運営する「対北インターネット放送（ＫＩＳ）」の発足式が１１日、ソウル市内で開かれた。

この日の発足式で、ＫＩＳは「北の住民に正確で信頼できる情報を伝えることによって彼らが自ら世界を理解し、判断できるよう手助けすることがわれわれの使命」とし、「インターネットとデジタル技術で新たな対北メディア時代を開く」と強調した。

米政府系メディアのボイス・オブ・アメリカ（ＶＯＡ）やラジオ自由アジア（ＲＦＡ）、情報機関・国家情報院の北朝鮮向けラジオとテレビ放送など、韓国と米国の政府が運営していた北朝鮮向け放送が中止されたが、ＫＩＳはこれらに代わる放送を目指し設立された。

開発中の独自アプリのほか、ユーチューブやフェイスブック、中国の抖音（ドウイン）などのインターネットプラットフォームで放送を配信する。このため、インターネットの使用が可能な海外在住の北朝鮮住民を対象とする。

ＫＩＳのイ・ヨンヒョン代表は、約４０カ国・地域に住む２０～３０万人（推算）の北朝鮮住民がアクセスしやすいよう、１１のグローバル映像プラットフォームを活用するとしながら、将来北朝鮮にインターネットが普及する時に備えて放送局を運営すると説明した。