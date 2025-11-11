ソウル出発した「自転車新朝鮮通信使」　ゴールの東京に到着

【東京聯合ニュース】朝鮮王朝が日本に派遣した外交使節「朝鮮通信使」がたどった道を自転車で走るイベント「自転車新朝鮮通信使」に参加した韓日の市民が１１日、ゴールの東京・芝公園（東京都港区）に到着した。普段から歴史に関心があるという５０代の韓国人参加者は「朝鮮通信使が泊まった場所などに立ち寄ったが、思ったよりよく保存されていてうれしかった」と振り返った。

韓国外交部が主催した同イベントは韓日国交正常化６０周年を記念して開催され、両国から計３０人が参加した。

一行は１０月２７日にソウルの汝矣島を出発し、釜山を経て、フェリーで山口県の下関にわたり、大阪、京都、名古屋、静岡などを経てこの日ゴールした。船や自動車を利用した区間を除いた自転車での移動距離は７８０キロを超えた。

出発時は３０人だったが体調不良や個人的な事情などによるリタイアもあり、ゴールには２６人が到着した。

今回のイベントのために韓国に初めて行ったという日本人参加者は、ソウルは道路もきれいで最高だったなどと話した。

参加者は在日韓国大使館が東京都内のホテルで開いた閉会式に参加して記念メダルを受け取った。

閉会式には韓国国会の副議長で、超党派の国会議員でつくる韓日議員連盟の朱豪英（チュ・ホヨン）会長や李赫（イ・ヒョク）駐日大使、額賀福志郎衆院議長、日韓議員連盟の長島昭久幹事長らが出席した。