［韓流］１３日の大学入試　ＩＶＥイソら受験せず＝進学は少数派に

【ソウル聯合ニュース】韓国の大学修学能力試験（修能、日本の大学入学共通テストに相当）が２日後に近づくなか、今年受験生になる２００７年生まれのアーティストらの動向に注目が集まっている。

男性グループ、ＴＷＳ（トゥアス）のギョンミンさんは先ごろ、「すべての受験生に応援の言葉を送る」とし、自身も試験を頑張ると所属事務所を通じてコメントした。

男性グループ、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン、ＺＢ１）のハン・ユジンさん、同じく男性グループＫｉｃｋＦｌｉｐ（キックフリップ）のドンヒョンさん、ガールズグループ、ｉｚｎａ（イズナ）のユ・サランさんも受験する。

一方、国内外で活発に活動するアーティストの多くは受験を見送るようだ。

ＩＶＥ（アイブ）のイソさん、ＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲ（ベイビーモンスター）のアヒョンさんとラミさん、ＭＥＯＶＶ（ミヤオ）のナリンさん、Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥーハーツ）のユハさんとステラさん、ＩＬＬＩＴ（アイリット）のウォンヒさん、ＵＳＰＥＥＲ（ユースピア）のソイさんとシアンさんは受験しない。

イソさんの所属事務所は、「本人と受験について協議を続けてきたが、今は（音楽）活動に専念したいという意見により受験しないことを決めた」として「活動を進めながら今後、アーティストの意思により進学を決める」と発表した。

韓国歌謡界では大学に進学せずに音楽活動に集中する事例が数年前から増えている。ＩＶＥのチャン・ウォニョンさんやリズさん、ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）のジョンウォンさん、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）のヘリンさん、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（ル セラフィム）のホン・ウンチェさんなどが大学に進学しない道を選んだ。