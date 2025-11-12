韓国の１０月失業率　２．２％に改善＝「休んでいる」３０代が過去最多

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が１２日に発表した雇用動向によると、１０月の失業率は２．２％で前年同月比０．１ポイント改善した。失業者数は６５万８０００人で、２万人減少した。

１０月の就業者数は２９０４万人で、前年同月比１９万３０００人増加した。今年の増加幅は５月（２４万５０００人）と９月（３１万２０００人）を除き、毎月１０万人台で推移している。

年齢別では、６０歳以上（３３万４０００人増）と３０代（８万人増）を除いた全年齢で就業者数が減少した。なかでも若年層（１５～２９歳）は１６万３０００人減り、減少幅が最も大きかった。

産業別では、良質の雇用とされる製造業、建設業などの不振が続いた。

建設業は１２万３０００人減少し、１年半連続で減少。製造業も５万１０００人減り、１年４カ月連続で減少が続いている。

一方、卸・小売業の就業者数は４万６０００人増え、２０１７年９月（４万７０００人増）以来８年１カ月ぶりの高水準となった。

１５歳以上の就業率は６３．４％で、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）との比較基準となる１５～６４歳の就業率は７０．１％だった。

若年層の就業率は４４．６％で、前年同月比１．０ポイント下落。１年５カ月連続で下落傾向を示した。

１０月の非経済活動人口は１６１２万１０００人で、３万８０００人増加した。仕事も求職活動も行わず「休んでいる」人は１３万５０００人増の２５８万人。若年層では９０００人減の４０万９０００人で、依然４０万人台を維持している。なかでも３０代は２万４０００人増の３３万４０００人で、２００３年に統計を取り始めて以来最多を記録した。