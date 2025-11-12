［韓流］ＮｅｗＪｅａｎｓ　５人全員が事務所復帰へ＝控訴方針から一転

【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）の５人全員が１２日、専属契約を巡って対立していた芸能事務所ＡＤＯＲ（アドア）に復帰する意思を示した。ＡＤＯＲは同日、メンバーのうちヘリンとヘインが事務所に戻り活動を再開すると発表。その後、ミンジ、ハニ、ダニエルの３人も聯合ニュースの取材に対し、事務所に復帰する意向を示した。

ＡＤＯＲはこの日午後に出した報道資料で、ヘリンとヘインの２人が家族とともに熟考を重ねた末、裁判所の判決を尊重し、専属契約を順守する決定を下したと説明した。

ＡＤＯＲの発表の約２時間半後、ミンジ、ハニ、ダニエルの３人が復帰の意向を示した。

３人は「慎重な話し合いを経てＡＤＯＲに戻ることを決めました」と伝えた。

３人のうち１人が南極にいるため表明が遅れたとしたうえで、ＡＤＯＲ側と連絡を取っていないため別途発表することになったと説明。「今後も心をこめて音楽とステージに臨みます」と表明した。

ＡＤＯＲ側は３人が復帰の意向を示したことの真偽を現在確認していると伝えた。

ＮｅｗＪｅａｎｓのメンバー５人は、ＡＤＯＲの親会社である総合エンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）と対立したことで解任されたＡＤＯＲ元代表のミン・ヒジン氏の復帰を要求したが受け入れられず、昨年１１月に専属契約の解除を宣言して独自の活動を開始した。

これに対し、ＡＤＯＲはＮｅｗＪｅａｎｓとの専属契約が依然有効だとして翌月に専属契約確認訴訟を起こし、結論が出るまでメンバーの独自活動禁止を求める仮処分申請も行った。

ソウル中央地裁は仮処分を認め、本訴訟でも先月３０日に事務所側の主張を認める判断を下した。メンバーは判決を不服として控訴する意向を示していたが、一転して事務所への復帰を表明した。