ＥＮＨＹＰＥＮ　ジャスティン・ビーバーのヒット曲カバー

【ソウル聯合ニュース】韓国の男性グループ、ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）がカナダ出身の人気歌手、ジャスティン・ビーバーのヒット曲「Ｍｉｓｔｌｅｔｏｅ」をカバーした。

所属事務所と米アップルの音楽配信サービス「アップルミュージック」によると、カバー曲は１１日からアップルミュージック限定で配信されている。

「Ｍｉｓｔｌｅｔｏｅ」はジャスティン・ビーバーが２０１１年にリリースした曲で、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で最高１１位を記録した。ＥＮＨＹＰＥＮは明るいフェスティバルの雰囲気の同曲を再解釈し、温かい感性を加えた。

ＥＮＨＹＰＥＮはアップルミュージックを通じて「曲の甘くときめく歌詞が、ＥＮＧＥＮＥ（ＥＮＨＹＰＥＮのファン）の方々のＥＮＨＹＰＥＮへの思いと似ていると感じました。年末の雰囲気をうまく伝えることができそうで期待しています」とコメントした。

ＥＮＨＹＰＥＮの「Ｍｉｓｔｌｅｔｏｅ」は、人気アーティストたちがカバーしたクリスマスソングやホリデーソングが勢ぞろいした「クリスマスキャロル・カバーソング」のうちの１曲。今年はＥＮＨＹＰＥＮのほか米Ｒ＆Ｂアーティスト、カリードの「Ｌａｓｔ Ｃｈｉｒｉｓｔｍａｓ」、日本のシンガーソングライター、冨岡愛の「Ｗｅ Ｗｉｓｈ Ｙｏｕ ａ Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ」などがプレイリストに含まれた。