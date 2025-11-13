［韓流］ＮｅｗＪｅａｎｓ育ての親　メンバーの事務所復帰を「尊重・支持」

【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）が専属契約を巡って対立していた芸能事務所ＡＤＯＲ（アドア）に復帰する意思を示したことを受け、ＡＤＯＲ元代表のミン・ヒジン氏が１３日、ＮｅｗＪｅａｎｓのメンバーの決定を支持するとの立場を示した。

ミン氏は、ＡＤＯＲへの復帰を決めたＮｅｗＪｅａｎｓの決定は深く悩み、対話を重ねた末に下した選択だろうとし、「私はその選択を尊重し支持します」と表明した。

また、どのような状況でもＮｅｗＪｅａｎｓは今の５人のままで完全に守られるべきだとした上で、「メンバーがより良いＮｅｗＪｅａｎｓになることを願い、何よりもメンバー全員の幸せを願っています」とコメントした。

ＮｅｗＪｅａｎｓのファンに対しても感謝を伝えるとともに「困難を克服し、復帰するメンバーをあたたかく迎えてあげてください」と呼び掛けた。

ミン氏はＮｅｗＪｅａｎｓの育ての親として知られる。ＮｅｗＪｅａｎｓは、ＡＤＯＲの親会社である総合エンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）と対立したことでＡＤＯＲ代表を解任されたミン氏の復帰を要求したが受け入れられず、昨年１１月に専属契約の解除を宣言して独自の活動を開始した。

これに対し、ＡＤＯＲはＮｅｗＪｅａｎｓとの専属契約が依然有効だとして翌月に専属契約確認訴訟を起こし、結論が出るまでメンバーの独自活動禁止を求める仮処分申請も行った。

ソウル中央地裁は仮処分を認め、本訴訟でも先月３０日に事務所側の主張を認める判断を下した。メンバーは判決を不服として控訴する意向を示していたが、一転して事務所への復帰を表明した。