韓国とアフリカの協力模索する「未来経済フォーラム」　きょうソウルで開催

【ソウル聯合ニュース】韓国国家基幹ニュース通信社の聯合ニュースと外交部傘下の韓・アフリカ財団は１４日午後２時、ロッテホテルソウル（ソウル市中区）で「２０２５未来経済フォーラム」を開催する。

聯合ニュースは昨年、半導体をキーワードに未来経済フォーラムを初開催した。今年は「アフリカの再発見、共に飛躍する韓国」をテーマに、アフリカに焦点を当てる。

アフリカはこれまで貧困、内戦、疾病などネガティブなイメージで認識されてきたが、若年人口や豊富な鉱物、デジタル革新など絶大な潜在成長力を有している。

フォーラムでは、国内外の専門家が鉱物・資源、情報通信技術（ＩＣＴ）、保健・医療、韓国コスメの「Ｋビューティー」など多様な経済分野における韓国とアフリカ間の実質的な交流・協力策を議論する予定だ。

韓国からは金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官、国会産業通商資源中小ベンチャー企業委員会の李喆圭（イ・チョルギュ）委員長と与党「共に民主党」幹事の金元二（キム・ウォニ）議員、国会アフリカフォーラムの朴商赫（パク・サンヒョク）議員、大韓商工会議所の崔泰源（チェ・テウォン）会長（ＳＫグループ会長）のほか、韓国５大金融持ち株会社であるＫＢ金融持ち株会社、新韓金融持ち株会社、ハナ金融持ち株会社、ウリィ金融グループ、ＮＨ農協金融持ち株会社の会長も出席する。

フォーラムでは聯合ニュースの黄大一（ファン・デイル）社長が開会あいさつを行い、李在明（イ・ジェミョン）大統領の祝辞を李圭淵（イ・ギュヨン）大統領室広報疎通首席秘書官が代読する。