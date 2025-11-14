韓米海軍　東海で合同訓練実施＝米原子力空母など参加

【ソウル聯合ニュース】韓国と米国の海軍は１１～１４日、朝鮮半島東の東海上で米海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」などが参加した合同海上訓練を実施した。韓国海軍が１４日、明らかにした。

韓国海軍からは７６００トン級のイージス駆逐艦「栗谷李珥」と「西厓柳成竜」、４４００トン級の駆逐艦「姜邯賛」など艦艇７隻や海上作戦ヘリ、Ｐ３海上哨戒機など航空機３機が参加した。

米海軍からはジョージ・ワシントンのほか、巡洋艦「ロバート・スモールズ」、イージス駆逐艦「ミリアス」と「シャウプ」の艦艇４隻、Ｐ８哨戒機などが参加した。

韓国海軍は今回の訓練について、「強固な韓米同盟を基盤に北に対する抑止力を高め、韓米海軍の連合作戦遂行能力や相互運用性を強化するために実施された」として、「訓練期間中、対艦射撃や対潜戦、防空戦、海上機動軍需など実戦的な海上訓練を通じ、連合防衛体制を確立した」と明らかにした。

一方、韓国海軍制服組トップの姜東佶（カン・ドンギル）海軍参謀総長はこの日、ソウルで米国のダリル・コードル海軍作戦部長と会談する。艦艇の建造やメンテナンス・修理・オーバーホール（ＭＲＯ）など、両海軍の軍事協力の強化について議論する予定だ。コードル氏は１５日には造船所を訪れ、韓国の造船能力を確認する。