李大統領支持率　４ポイント下落の５９％＝与党４２％・最大野党２４％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが１４日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は５９％で、前週の調査に比べ４ポイント下落した。６３％を記録した前週から１週間で再び５０％台に下がった。「うまくできていない」と回答した人は３２％で、３ポイント上昇した。

調査は１１～１３日に全国の１８歳以上の１００３人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「外交」が３０％で最も多く、「経済・国民生活」（１４％）、「全般的によくやっている」（７％）、「アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の成果」（５％）などが続いた。

否定的に評価した理由は「道徳性の問題・本人の裁判回避」（１５％）、次いで「経済・国民生活」（１０％）、「親中政策・中国人団体旅行客のビザ（査証）免除」「城南市大庄洞の開発に絡む不正事件・検察に対する控訴放棄の圧力」（いずれも６％）が挙げられた。

韓国ギャラップは支持率下落の理由について、革新系与党「共に民主党」が推進した現職大統領の裁判を停止する「裁判中止法」（刑事訴訟法改正案）に対する批判的世論が消えない中、李大統領が城南市長だった時期に行われた同市大庄洞の開発に絡む不正事件で、背任罪などに問われた民間業者らに対する一審判決に対し検察が控訴を断念したことを巡り政権の圧力が取り沙汰されていることが影響したと説明した。

政党支持率は「共に民主党」が前回調査から２ポイント上昇した４２％、保守系最大野党「国民の力」は２ポイント下落した２４％だった。