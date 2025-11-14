李大統領　１７日からアフリカ・中東４カ国歴訪＝Ｇ２０首脳会議出席へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は南アフリカ共和国で開催される主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に合わせ、１７～２６日の日程でアフリカと中東の４カ国を歴訪する。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長が１４日の記者会見で発表した。

李大統領は１７～１９日にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を国賓として訪問し、１９～２１日にエジプトを訪れる。２１～２３日には南アフリカ共和国、２４～２５日にはトルコを国賓訪問する。

ＵＡＥでは首脳会談を行い、人工知能（ＡＩ）や防衛産業協力に関する了解覚書（ＭＯＵ）を締結する。両国の財界人の協力を模索するビジネス・ラウンドテーブルも予定されている。魏氏は李大統領が就任後、中東を訪問するのは初めてだとして、「国防や原発、エネルギーのみならず、先端技術や文化芸術などに関係を一層強化する」と説明した。

エジプトでは首脳会談のほか、カイロ大で演説し、韓国政府の中東構想を打ち出す。

Ｇ２０首脳会議では▼持続可能な成長に向けた経済成長と開発支援▼災害リスクの軽減と気候変動▼公正な未来のための革新と良質な雇用――などについて話し合う。１０月末に自国で開催したアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の成果をＧ２０首脳会議につなげたい考えだ。

最後の訪問先のトルコでは首脳会談を開き、両国の協力強化について議論する。